Quatro homens encapuzados roubaram 30 mil euros em material informático em 55 segundos, em Castelo de Paiva, na madrugada de quarta-feira.

O assalto aconteceu por volta das quatro da manhã e foi executado por três dos suspeitos: chegaram, arrombaram a porta e saíram com as mais-valias, entre elas vários computadores portáteis. O quarto elemento ficou no carro a preparar a fuga.

A rapidez do furto é ilustrada nas imagens de videovigilância da loja, a que a TVI teve acesso.

