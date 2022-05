O suspeito do homicídio ocorrido na madrugada de domingo na zona do Estádio do Dragão durante os festejos do título do FC Porto vai ficar em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. determinou o juiz de instrução.

De acordo com a advogada de Renato, jovem de 19 anos, o magistrado admite alterar a medida de coação para prisão domiciliária.

O Renato foi detido após apresentar-se de forma voluntária. O Renato não estava fugido e queremos deixar isso salvaguardado. Estava em casa de familiares por conselho da defesa e foi combinado um dia e uma hora, que seria hoje, para que o Renato se apresentasse junto da PJ para prestar declarações. A sua tenra idade, e digamos que todo este mediatismo levou a que o mesmo precipitasse a sua entrega na madrugada e não às duas e meia como estava combinado», disse a causídica Poliana Ribeiro em declarações aos jornalistas, referindo que as declarações do jovem não correspondem ao envolvimento no crime que lhe é imputado pelo Ministério Público: «Nem de perto nem de longe», vincou.