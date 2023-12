O histórico Olympique Lyon está afundado no último lugar da liga francesa, com apenas sete pontos somados nas primeiras catorze jornadas. Uma situação surpreendente que levou Lisandro López, antigo avançado do FC Porto e do emblema francês, a publicar uma mensagem de solidariedade e incentivo nas redes sociais.

Depois de ter jogado no FC Porto, de 2005 a 2009, Lisandro López rumou ao Lyon onde acabou por criar uma relação forte com o clube francês que, depois, representou até 2013. O avançado argentino, atualmente com 40 anos, ainda joga, agora no modesto Club Atlético Sarmiento de Junin, mas não esquece a ligação ao Olympique.

Uma mensagem sentida, depois do Lyon ter sofrido mais uma derrota, desta feira diante do rival Marselha (0-3), em jogo em atraso da 10.ª jornada. Foi a nona derrota da temporada, além de 27 golos consentidos em 14 jogos.

«Posso-vos dizer que vocês conseguem! Mesmo nos momentos mais críticos, quando não encontramos uma saída, quando parece que já não há respostas… eu sei que vocês conseguem! Esse clube não perdeu o carisma fabuloso, a sua história, e mentalidade ganhadora! O talento só por si não chega, mas sei que temos mais do que talento, há guerreiros lá atrás que vão ganhar esta batalha», escreveu Lisandro numa story no Instagram.

O jogador argentino prossegue o texto no mesmo tom, com mais palavras de incentivo. «Lutem, continuem unidos, combatam com dignidade e amor e, sobretudo, com confiança. Eu sei que vocês conseguem, entrem no barco, façam-no flutuar e naveguem rumo a um bom porto! Com todo o meu amor, Olympique e, sobretudo, com vocês até ao fim!», destacou ainda.