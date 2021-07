Depois de representar Portugal no Euro 2020 (dois jogos como suplente utilizado), Sérgio Oliveira iniciou um período de férias em Capri, ilha no Golfo de Nápoles, em Itália.



Esta terça-feira, a mulher do médio do FC Porto partilhou uma fotografia de um passeio especial do casal. Cristiana Pereira e Sérgio Oliveira passaram de barco pelo Faraglione di Mezzo, conhecido como o arco do amor.



«Diz a lenda que o Faraglione di Mezzo é o arco do amor, e que os casais que se beijarem ao passar por lá ficarão juntos para sempre. Sérgio Oliveira, já não me escapas», atirou a atual CEO da agência de modelos Best Models.



Sérgio Oliveira ainda brincou com a situação romântica. «Ponderei, mas lá mandei o capitão arrancar e finalizei com um beijinho», respondeu, com humor, o jogador portista.



Cristiana Pereira e Sérgio Oliveira são casados desde junho de 2019.



Veja as imagens do casal na galeria associada a este artigo.