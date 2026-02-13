Declarações de Cristiano Bacci, treinador do Tondela, na flash interview da Sporttv, após o empate 1-1 frente ao Alverca, em jogo da 22ª jornada, disputado esta sexta-feira, 13 de Fevereiro, no Estádio João Cardoso.

[A equipa esteve envolvida em duas partes diferentes. Entrou a perder, consegue o empate depois da expulsão já no segundo tempo. Que resumo faz destes 97 minutos de jogo?]

Entrámos a perder, sofremos um golo evitável, mas faz parte. Logo depois, podíamos ter empatado. Foi um jogo dividido na primeira parte; na segunda, fomos melhores mesmo antes da expulsão. O futebol é amargo e temos de aceitar isso. Há aspetos positivos como a alma que a equipa mostrou. Tentámos de tudo até ao final e isso é importante. Se continuarmos assim, não tenho dúvidas de que vamos conseguir.

[Foi o terceiro empate consecutivo. O que lhe diz isso sobre este momento do Tondela?]

É a primeira vez que pontuamos três vezes seguidas. Entramos sempre para ganhar: nem sempre dá. Hoje fomos penalizados, sorte não é coisa que exista em futebol, mas a equipa foi capaz de se juntar… Temos tido lesões, problemas de treino e estou satisfeito com o que vi.

[Alma é o que é necessário ao Tondela para sobreviver entre os grandes?]

Não é só isso, mas é importante, sobretudo para equipas que não estão em baixo na tabela. Ver a equipa viva, sempre a lutar.