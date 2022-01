Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para fazer um balanço de 2021, começando por elencar tudo o que alcançou neste ano: Taça e Supertaça de Itália, dois prémios de melhor marcador e uma grande transferência. Mas o essencial da longa mensagem está no fim: o português diz que não está feliz e desafia os colegas a fazer melhor.

«2021 está a chegar ao fim e está longe de ser um ano fácil, apesar dos meus 47 golos marcados em todas as competições», começou por escrever.

«Dois clubes diferentes e cinco treinadores diferentes. Joguei com a minha seleção nacional uma fase final do Euro e temos pendente uma qualificação para o Mundial 2022. Na Juventus, tive o orgulho de ganhar a Taça de Itália e a Supertaça de Itália e de me tornar o melhor marcador da Série A. Por Portugal, tornar-me o melhor marcador do Euro foi também um dos pontos altos deste ano. E, claro, o meu regresso a Old Trafford sempre será um dos momentos mais icónicos da minha carreira.»

Depois, sim, Cristiano Ronaldo lançou o repto para toda a gente no clube dar mais e ter um espírito mais vencedor.

«Mas não estou feliz com o que estamos a alcançar no Man. United. Nenhum de nós está feliz, tenho a certeza disso. Sabemos que temos que trabalhar mais, jogar melhor e dar muito mais do que estamos a dar agora», garantiu.

«Vamos fazer desta véspera de Ano Novo um ponto de viragem na temporada! Vamos abraçar 2022 com um espírito melhor e uma mentalidade mais forte. Vamos mais longe e mais alto, vamos alcançar as estrelas e colocar este clube onde é o lugar dele! Junte-se a nós, a contar com todos vocês!

Feliz Ano Novo e até breve!»