O Manchester United confirmou esta noite que Cristiano Ronaldo vai usar o dorsal número 7 neste regresso a Old Trafford.

Edinson Cavani era o dono da 7 dos red devils na época passada, e inclusivamente foi utilizado frente ao Wolverhampton com esse número. No entanto, abdicou dele para o dar ao avançado português.

Desde que saiu do Sporting, Ronaldo tem sido o 7 em todos os clubes – com exceção de uma época no Real Madrid em que foi o 9 –, numa história que começou precisamente em Manchester. Havia dúvidas se isso era viável neste seu regresso por causa da situação de Cavani, mas está confirmado que vamos continuar a escrever CR7 nas próximas duas temporadas.

Cavani, refira-se, vai passar a ser o 21, tal como acontece na seleção uruguaia.

