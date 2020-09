Cristiano Ronaldo apontou esta terça-feira os golos 100 e 101 ao serviço da Seleção Nacional.

Uma história que começou a ser escrita no jogo de abertura do Euro 2004, há 16 anos, e que continua a ser alimentada pelo melhor marcador europeu de seleções.

O Maisfutebol fez a lista de todos os golos do avançado nos 165 jogos com as quinas ao peito.

Ronaldo é o segundo melhor marcador do Mundo ao serviço de uma seleção: está apenas atrás do iraniano Ali Daei, com 109 remates certeiros.