FIGURA: Cristiano Ronaldo

Foi a grande figura da goleada ao Luxemburgo, numa noite na qual chegou aos 115 golos pela seleção de Portugal. Rapidamente encaminhou o triunfo luso com duas grandes penalidades, uma conquistada por Bernardo Silva e outra por si, acabando o jogo com um golpe de cabeça para o 5-0. Pelo meio, CR7 assinou um dos momentos mais brilhantes do encontro, mas Moris negou-lhe um dos melhores golos da carreira, num pontapé de ‘bicicleta’.

MOMENTO: a ‘bicicleta’ de Ronaldo que não entra na história (68m)

Cristiano Ronaldo marcou três golos, mas, porventura, poderia até querer trocar o «hat-trick» por aquele que seria, sem dúvida, um dos melhores golos da carreira. Depois de um cruzamento de João Cancelo, do lado direito, o jogador do Manchester United e figura do jogo no Algarve, recebeu de primeira para dar altura à bola, de costas para a baliza, antes de um remate fantástico de ‘bicicleta’. A bola ia forte, junto à trave, mas Moris esteve lá para negar um golaço.

OUTROS DESTAQUES

João Palhinha: talvez fosse a figura da partida se, em campo, não estivesse um sempre influente Cristiano Ronaldo. Coroou uma grande exibição com o 4-0 apontado aos 69 minutos, de cabeça, após canto de Bruno Fernandes. Assinou um punhado de grandes desarmes e recuperações e exemplo brutal disso mesmo é o quanto correu para anular a velocidade de Gerson Rodrigues, aos 35 minutos, com um corte imperial.

Bruno Fernandes: deu a sentença no marcador com o 3-0 que arredou o Luxemburgo do marcador e assistiu João Palhinha, com um canto bem calibrado, para o quarto golo de Portugal. Não brilhou, mas ajudou imenso no resultado desta noite.

Rui Patrício: jogo especial, com a 100.ª internacionalização, no qual teve pouco trabalho, mas responsabilidade quanto-baste para manter a baliza a zeros. Nas duas boas ocasiões do Luxemburgo, fechou a baliza aos remates de Gerson e Sinani.

Nuno Mendes: cresceu imenso na segunda parte e levou bons passes e cruzamentos à área defensiva do Luxemburgo, como os que quase deram um golo a Cristiano Ronaldo e outro a Bruno Fernandes. Pelo meio, apenas uma nota negativa, como um cartão amarelo madrugador (22m) que o deixa fora da deslocação à República da Irlanda.

Bernardo Silva: boa exibição pelo lado direito do ataque. Foi por aí que surgiu o lance do 1-0, com a dança do extremo do Manchester City para a grande penalidade inicial. Assistiria depois, com classe, para o golo de Bruno.