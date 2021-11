A seleção nacional fez esta manhã um passeio de ativação na Cidade do Futebol, a poucas horas do jogo decisivo com a Sérvia, no Estádio da Luz (19h45).



Os jogadores demonstraram tranquilidade e foram trocando algumas palavras ao longo do percurso, em pequenos grupos.



Pepe, embora esteja castigado, fica até ao fim com a seleção nacional e, como as imagens demonstram, é a companhia preferida do capitão Cristiano Ronaldo.



Matheus Nunes, que fica fora do leque de opções de Fernando Santos para o duelo com a Sérvia, também participou no passeio.