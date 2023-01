Pára tudo!

O anúncio da mudança de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr da Arábia Saudita fez o país do Médio Oriente parar. De acordo com Fábio Martins, jogador do Al Khaleej, até os adversários estão entusiasmados com a chegada do capitão da seleção portuguesa.

«Quando o clube fez o anúncio da contratação, senti logo isso no balneário com os meus colegas de equipa, que estavam super entusiasmados e surpreendidos. Agora, cada vez mais se sente com os adeptos, pois, querendo ou não, sempre que se fala de Portugal, a primeira coisa que perguntam é pelo Cristiano Ronaldo. É muito bom ter alguém que leva o nome do nosso país pelo mundo fora», disse, citado pela agência Lusa.

«É claro que ninguém estava à espera, mas fui-me mentalizando de que isso poderia ser possível desde que foram saindo notícias durante o Mundial 2022, até porque não víamos informação ou boatos sobre outros clubes que podiam estar interessados. Por isso, não foi com essa surpresa toda que vi a chegada dele aqui. Claro que é uma contratação incrível para o Al Nassr e para a história e vai ser muito bom para o futebol daqui», acrescentou.

Nesse sentido, o jogador formado no FC Porto antevê muita euforia para a apresentação, marcada para as 16h desta terça-feira, mas também para os primeiros jogos de Ronaldo no campeonato Árabe.

«Acredito que o estádio vai encher e que haja muitas mais pessoas que queiram entrar e não consigam por estar tão preenchido. É normal que uma lenda como Cristiano Ronaldo chegue e o país pare para o receber. Foi uma aquisição muito boa, não só no reforço do Al Nassr, porque isso nem está em causa, mas em termos do marketing para o clube, o campeonato e o país», defende.

«Sabendo que vai haver muito mais visibilidade no campeonato, todos os jogadores vão querer mostrar-se e defrontar com tudo o Al Nassr. O campeonato é interessante, porque é muito competitivo. Há quatro ou cinco equipas que podem lutar pelo título e, depois, as restantes estão muito coladas entre si. Ou seja, são sempre partidas difíceis de prever o resultado, o que torna o campeonato engraçado e entusiasmante de ser visto», explica ainda Fábio Martins, assumindo ansiedade pelo encontro com o jogador de 37 anos.

«Não é para qualquer um defrontar uma lenda do futebol como Cristiano Ronaldo. Fiquei muito feliz pela chegada dele e estou ansioso para que essa data [da visita do Al Khaleej ao Al Nassr, em maio] chegue o mais rápido possível e possa estar com ele e conversar um bocadinho. Acho que será muito giro ter de jogar contra o Cristiano Ronaldo», finalizou.