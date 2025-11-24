Do Reino Unido a Espanha, de Itália à Argentina, a imprensa internacional revelou-se deslumbrada com o golaço de Cristiano Ronaldo – de bicicleta, aos 90+6 minutos – ante do Al Khaleej (4-1). O capitão do Al Nassr atingiu o golo 954 na carreira, o décimo nesta edição do campeonato saudita, a um de João Félix, líder dos melhores marcadores.

«A recuar nos anos. Ronaldo marca um pontapé de bicicleta sensacional», escreveu a Sky Sports. Quanto à imprensa espanhola, Sport, Marca e AS desdobraram-se em elogios. Aliás, o AS garante que este golo entra para o top-5 da carreira de CR7. Perante tal momento, nem os argentinos do Olé ficaram indiferentes: «O tremendo golaço de bicicleta para encerrar a goleada do Al Nassr».

Consulte a galeria para ler as principais reações da imprensa internacional.

O Al Nassr lidera o campeonato saudita com 27 pontos, quatro de vantagem sobre o Al Hilal.