Cristiano Ronaldo vai ser apresentado nesta terça-feira como novo jogador do Al Nassr, a partir das 16h em Portugal.

o clube da Arábia Saudita vendeu os bilhetes para a apresentação que terá um estádio lotado com 25 mil adeptos, no que promete ser uma festa de arromba para o internacional português que assinou o maior contrato da história do futebol.

Acompanhe todas as incidências da apresentação de Ronaldo