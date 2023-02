A equipa feminina do Al Nassr conquistou, no sábado, o título de campeão nacional da Arábia Saudita, naquela que foi, em 2022/23, a primeira edição da liga feminina do país.

A conquista não passou ao lado do português Cristiano Ronaldo, que joga na equipa masculina e deixou uma mensagem às colegas de clubes, falando numa «conquista fantástica».

«Muitos parabéns à equipa feminina do Al Nassr pela sua primeira vitória na liga. Uma conquista fantástica», pode ler-se, através das contas oficiais de Ronaldo, nas redes sociais.

A primeira edição do campeonato saudita feminino teve um total de oito clubes e um total de 14 jornadas. O Al Nassr venceu na noite de sábado o Al Yamamah, por 3-2, garantindo o título: terminou no primeiro lugar, com 35 pontos (11 vitórias, dois empates e uma derrota), à frente do Al Hilal, que empatou na última jornada e ficou em segundo lugar, com 32 pontos.