O Al Nassr, de Jorge Jesus, venceu o clássico frente ao Al Ittihad, de Sérgio Conceição. Porém, o foco do jogo não se centrou em que estava no relvado, mas sim em quem não apareceu. Cristiano Ronaldo falhou o segundo jogo consecutivo, devido a uma revolta contra o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

Após o jogo, em conferência de imprensa, Jorge Jesus e os jogadores voltaram a não comentar a situação do capitão da Seleção, segundo informações avançadas pela imprensa saudita.

Esta postura já tinha sido tomada no primeiro jogo em que o português falhou. Na altura, técnico recusou-se, também, a abordar o tema. Apesar de toda a polémica, Ronaldo continua a contar com o apoio dos adeptos.