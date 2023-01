A inscrição de Cristiano Ronaldo como jogador do Al Nassr foi atrasada devido a uma dívida do Al Nassr a Giuliano, médio do Corinthians que representou o clube saudita entre 2018 e 2020. A informação partiu do adversário que representa o jogador brasileiro no processo.

Em causa, explica Marcelo Amoretty Souza, estava uma dívida de cerca de seis milhões de euros.

«O Al-Nassr devia valores ao Giuliano desde 2019. Acionámos o clube na Fifa, e a entidade determinou o transfer ban. Um dirigente do clube procurou-me e explicou que o dinheiro para o pagamento só foi providenciado nos últimos dias. Por isso, eles só conseguiram pagar hoje (quinta-feira), e aí a Fifa retirou o transfer ban», explicou o advogado à Rádio GauchaZH.

De acordo com as informações partilhadas pelo advogado, a situação foi regularizada na quinta-feira. Como tal, deixou de haver impedimento para a inscrição de Cristiano Ronaldo no clube da Arábia Saudita.