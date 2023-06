O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que o governo saudita decidiu comprar 75 por cento dos quatro maiores clubes do país.

De acordo com o PIF, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, mas também o Al Hilial, clube ao qual está a ser apontado Lionel Messi, e o Al Ahli, vão ter 25 por cento do seu capital transformado em fundações sem fins lucrativos, ficando a restante participação à responsabilidade estatal.

Na mesma nota, é referido que o próprio ministro do desporto está a trabalhar neste movimento que tem o objetivo de dar ainda mais poder aos clubes sauditas.

Recorde-se que o PIF é também proprietário do Newcastle, clube inglês que esta época se qualificou para a Liga dos Campeões.

As part of today’s announcement of the Sports Clubs Investment and Privatization Project, four Saudi clubs – Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, and Al Hilal – have been transformed into companies, each of which is owned by #PIF and non-profit foundations for each club. pic.twitter.com/TNZcbIniUE