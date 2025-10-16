Cristiano Ronaldo continua a sentar no trono de futebolista mais bem pago no Mundo. De acordo com a Forbes, o português de 40 anos aufere mais de 197 milhões de euros no renovado contrato com o Al Nassr, além dos 42 milhões provenientes de contratos com marcas como Nike, Binance e Herbalife.

Em segunda linha surge, inevitavelmente, Lionel Messi, que continua a atuar por Argentina e Inter Miami. O avançado aufere cerca de 111 milhões.

Destaque neste “top-10” para a estreia de Lamine Yamal, que aufere quase 37 milhões. O jovem do Barcelona, de 18 anos, é o mais novo de sempre a integrar esta lista.

Depois de De Bruyne e Neymar deixarem este elenco, o grupo reunido pela Forbes conta com quatro embaixadores da La Liga, três do campeonato saudita, dois da Premier League e um da MLS. Quanto à média de idades, ficou fixada ligeiramente abaixo dos 30 anos, o registo mais “jovem” desde 2020.

