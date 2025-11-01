Cristiano Ronaldo é inevitável! Este sábado, o capitão português voltou a ser o herói do Al Nassr e garantiu a vitória aos 90+14 minutos, frente ao Al Fateh, depois dele próprio ter apontado o primeiro golo. No final do encontro falou ao canal Thmanyah Sports e confessou que ficou nervoso com a grande penalidade no último minuto.

«Hoje o meu coração bateu um pouco mais rápido do que antes, mas é a minha vida, são 22 anos disto e estou feliz! Foi um jogo muito difícil. Não criámos muitas oportunidades, porque eles defenderam muito bem, mas isto é o futebol, temos de acreditar até ao fim. A equipa acreditou, acreditou e acreditou, os nossos adeptos também e merecemos ganhar», começou por dizer.

«Temos de continuar a ganhar. Estamos no topo da tabela, mas a época é longa e temos de ir passo a passo. Estamos num bom momento no campeonato, no entanto o futebol é uma caixa de surpresas», acrescentou.

No seguimento, o português voltou a confessar que tem prazer em marcar golos (já leva 952 na carreira), mas o mais importante continua a ser o coletivo.

«É sempre bom marcar golos e ajudar a equipa, mas para mim o mais importante é que ganhámos e que somos uma equipa. Para mim o mais importante não são os prémios individuais, mas ganhar o campeonato», finalizou.