Cristiano Ronaldo voltou aos golos pelo Al Nassr, num jogo em que se viu algo inesperado. Num penálti a favor da equipa e com o português em campo, não foi Cristiano quem bateu a penalidade.

Mas vamos pro partes. O Al Ittihad de Nuno Espírito Santos tinha vencido por 5-1 e, assim, aumentado a diferença para quatro pontos de diferença na frente do campeonato. Pressionado, o Al Nassr começou muito mal e pior ficou quando Abdulfattah Adam, aos 27 minutos, rematou forte para o 1-0 a favor do Abha.

A equipa de Ronaldo fez uma primeira parte muito pobre, com o madeirense a surgir apenas uma vez a finalizar, já na compensação do primeiro tempo, de cabeça.

Na segunda parte, o Al Nassr melhorou ligeiramente, mas o Abha esteve muito perto de fazer o 2-0. Porém, tudo mudou em dois minutos. Numa falta a favor do Al Nassr, aos 78 minutos, Cristiano Ronaldo pegou na bola, bateu o livre, a barreira abriu e o português empatou. Aos 80 minutos, Zakaria Al Sudani foi expulso por acumulação, ele que tinha visto amarelo dois minutos antes.

Por fim, o VAR descortinou um penálti com um defesa do Abha a dar mão, num lance aéreo com Álvaro Gonzalez. Ronaldo pegou na bola e quando o mundo pensava que o português ia bater, eis que Cristiano deu a bola a Talisca. O ex-Benfica bateu forte de pé esquerdo, pôs o Al Nassr a vencer 2-1 e ele, Ronaldo e os restantes companheiros festejaram efusivamente.

Com este resultado, o Al Nassr está um ponto do líder Al Ittihad.