O futebolista português Cristiano Ronaldo, titular na vitória desta terça-feira do Al Nassr sobre o Abha (3-1), que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, foi substituído aos 87 minutos para o regresso de Talisca e abandonou o relvado visivelmente insatisfeito.

Já depois de cumprimentar Talisca e de sair do terreno de jogo, Ronaldo cumprimento o técnico Rudi Garcia e, logo a seguir, as imagens televisivas mostraram o português a soltar palavrões, antes de chegar ao banco de suplentes. «Para o car****, mas é, fo**-se», pode perceber-se, pela leitura labial.

Já após o apito para o intervalo, Ronaldo, que ficou em branco no jogo, viu um cartão amarelo, por pontapear a bola, notoriamente insatisfeito com o apito do árbitro, quando o português conduzia a bola para iniciar um ataque.