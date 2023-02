O Al Nassr partilhou o vídeo dos bastidores da vitória sobre o Damac FC (0-3) com hat-trick de Ronaldo, que valeu a liderança isolada da liga saudita, onde se destaca uma vez mais a popularidade do português.

Da viagem de autocarro do hotel até ao estádio em Abha, é notório o muito público afeto ao Al Nassr, apesar de o jogo ser fora, sobretudo fãs de CR7, com bandeiras e camisolas do seu ídolo, imitando o habitual festejo «SIIII».

No vídeo deste jogo disputado no sábado é possível ver momentos do jogo propriamente dito de uma perspetiva diferente, além do aquecimento e da palestra do técnico Rudi Garcia no final.

O melhor mesmo é espreitar e ver como Ronaldo se adapta à nova realidade na Arábia Saudita.