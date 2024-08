O Al Nassr está na final da Supertaça saudita depois de bater o Al Taawon, por 2-0, com especial destaque para a exibição de Cristiano Ronaldo e a titularidade de Otávio

No primeiro jogo da temporada para CR7, depois das férias do Euro 2024, o conjunto de Riade entrou melhor no jogo e aos oito minutos já vencia por uma bola, golo de Ayman Yahya, na sequência de uma assistência subtil do craque português.

A temporada não podia começar melhor para o capitão do Al Nassr, que marcou mesmo um golo aos 57. Al Ghannam serviu Cristiano na área e este de primeira conseguiu rematar para o fundo das redes.

Em tempo de compensação, Marcelo Brozovic recebeu cartão vermelho direto, após uma entrada dura no adversário, e falha a final da Supertaça frente ao Al Hilal de Jorge Jesus.

Depois de uma pré-temporada menos conseguida, com apenas uma vitória em sete jogos, a equipa de Luís Castro encontra o Al Hilal no sábado, às 16h, com o objetivo de assegurar o primeiro troféu da temporada.