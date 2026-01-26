Depois de um arranque de temporada promissor com dez vitórias nas dez primeiras jornadas, seguindo-se um empate e três derrotas, o Al Nassr tenta recuperar o bom momento de forma. Na procura do terceiro triunfo consecutivo, a equipa orientada por Jorge Jesus teve sucesso: recebeu e venceu o Al Taawon, por 1-0.

Muhammad Al Dossary, com um autogolo, em cima do intervalo, marcou o único golo da partida da 18.ª jornada da liga.

No regresso de Sadio Mané após a conquista da CAN, a formação da casa entrou a todo o vapor e, no primeiro minuto de jogo, Cristiano Ronaldo rematou com estrondo à barra da baliza defendida pelo brasileiro Mailson. Aos dez minutos, na sequência de um cruzamento tirado pelo ‘astro’ português, Simakan colocou a bola dentro da baliza, mas estava em fora de jogo.

Veja o remate de Cristiano Ronaldo:

Aos 20 minutos, foi a vez de Cristiano Ronaldo ver o seu golo anulado. O avançado aproveitou um ressalto na pequena área, mas estava adiantado. Contudo, o domínio do Al Nassr era cada vez mais e, aos 45 minutos, Al Dossary colocou a bola na própria baliza.

No segundo tempo, a equipa da casa tentou dilatar a vantagem no marcador, mas o guarda-redes adversário estava imparável e impediu males maiores, terminando o jogo com nove defesas.

O golo do jogo:

Com este triunfo, o Al Nassr somou a terceira vitória consecutiva e ocupa o segundo lugar com 40 pontos, os mesmos que o Al-Ahli SC. Já o Al Taawon mantém-se no quinto lugar com 35 pontos.

Noutro jogo, o Al Hazem, de Bruno Varela e Fábio Martins, bateu o Damac por 2-1. Apesar da grande penalidade falhada pelo avançado português, o Al Hazem venceu e soma 20 pontos, no 11.º lugar da liga saudita. Kewin, com um autogolo aos 80 minutos, e Abdurahman Al Dakheel (87m) apontaram os golos da vitória. Bedrane (49m) fez o golo do Damac.