Cristiano Ronaldo faturou mais uma vez e alcançou o golo 914 da carreira, o número 200 a partir da marca de pénalti.

No jogo entre Al-Nassr e Damac, o português aproveitou uma mão na bola por parte do Damac para converter o penálti aos 17 minutos, colocando a equipa em vantagem. É o oitavo golo nesta edição do campeonato saudita.