O futebolista português Cristiano Ronaldo saiu em lágrimas da final da Taça do Rei da Arábia Saudita, na noite desta sexta-feira, perdida para o Al Hilal no desempate por grandes penalidades.

Numa carreira recheada de títulos, do Real Madrid à Juventus, passando pelo Manchester United e pela seleção, o jogador de 39 anos foi o rosto da desilusão por não ter conquistado a taça para o Al Nassr.

Do relvado até ao banco de suplentes, nos minutos seguintes ao final do jogo, Ronaldo chorou de forma compulsiva. Inconsolável, mesmo pelos colegas de equipa.

Aleksandar Mitrovic deu vantagem ao Al Hilal (7m) e Ayman Yahya empatou para o Al Nassr (88m). O guarda-redes David Ospina, do Al Nassr, foi expulso aos 53 minutos. O Al Hilal teve os dois centrais expulsos perto do final do tempo regulamentar: Al Bulayhi (87m) e Koulibaly (90m).

No prolongamento, o 1-1 não foi desfeito e o Al Hilal venceu nos penáltis por 5-4.

A desilusão de Ronaldo contrastou, por exemplo, com a felicidade de Neymar, que assistiu ao jogo da bancada e desceu ao relvado para festejar no final.