Alana Martina, filha mais nova de Cristiano Ronaldo, faz esta quinta-feira 3 anos. O jogador português não pode presente por se encontrar em estágio com a Seleção Nacional, mas já fez questão de celebrar a data nas redes sociais.

«Obrigado por entrares nas nossas vidas e as encheres de luz com os teus sorrisos. Feliz aniversário minha princesa Alana, o pai ama-te», escreveu Ronaldo no Instagram na legenda de uma foto que mostra a pequena Alana sorridente.

Também Georgina Rodríguez já fez uma publicação a festejar o aniversário da filha. A mãe publicou uma foto de Alana Martina recém-nascida no colo do pai e escreveu: «Amor puro. Esta foto comove-me. Amamos-te, nossa vida. Felizes 3 anos.»