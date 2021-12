Alex Telles está rendido a Cristiano Ronaldo. Em declarações à ESPN, o lateral brasileiro do Manchester United elogiou a capacidade de trabalho do internacional português, que ultrapassou esta quinta-feira a barreira dos 800 golos na carreira.



Questionado sobre o impacto de Ronaldo em Portugal, o antigo jogador do FC Porto alargou o espectro: «Não é só em Portugal, é no mundo inteiro. O que ele representa para o futebol, a história que ele tem, os número de golos, nas seleções, as Champions League, os títulos que ele conquistou. Para nós é um privilégio poder partilhar o balneário com ele.»



«Todos os dias ele trabalha bastante, está sempre na academia, está sempre a fazer o trabalho dele. Começamos a perceber o motivo de ele chegar tão longe, foi o trabalho que sempre fez e que continua a fazer. Mesmo sendo o Cristiano Ronaldo, ele continua a fazer esse trabalho e tem esse profissionalismo que é muito bom de ver», rematou Alex Telles, perante a concordância do compatriota Fred, que estava ao seu lado.