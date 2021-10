Andros Townsend garantiu o empate do Everton frente ao Manchester United (1-1) e decidiu imitar Cristiano Ronaldo ao festejar o seu golo, em pleno relvado de Old Trafford.



Após o encontro, o jogador inglês garantiu que a celebração foi um sinal de respeito: «É o meu ídolo. Eu passei horas nos treinos a tentar executar as técnicas dele. Talvez eu precisasse de perder mais tempo a treinar o festejo porque não foi uma grande execução! Mas foi um sinal de respeito pelo Cristiano. É uma honra partilhar o mesmo campo que ele».



Entretanto, nas redes sociais, Andros Townsend partilhou imagens da conversa com Ronaldo ainda no relvado e da camisola 7 do internacional português, que a entregou ao adversário, mesmo perante um resultado modesto do Man. United e da celebração do jogador do Everton.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco de suplentes.