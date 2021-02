Georgina Rodriguez deixou uma mensagem de parabéns a Cristiano Ronaldo no dia em que o jogador português faz 36 anos.

Numa publicação com fotografias do casal a brincar na neve, a companheira de Ronaldo escreveu: «Chegar a velhinhos com o mesmo entusiamos de hoje. Feliz dia, feliz vida, meu amor. Que Deus continue a trazer tanto amor, saúde e bênçãos à nossa vida.»