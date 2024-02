Há quem diga que é o melhor de sempre, há quem diga que é um dos melhores, mas uma coisa é verdade, por onde passa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro deixa marca.

O melhor marcador de sempre celebra esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, o seu 39.º aniversário. O que não faltou foram felicitações por parte de várias entidades, entre elas os vários clubes que representou como jogador profissional.

O Sporting não deixou passar a ocasião e parabenizou o «melhor jogador português de sempre».

Foi com a camisola dos leões que se estreou como profissional, aos 17 anos, numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Inter Milão, a 14 de agosto de 2002. Na sua breve passagem na equipa principal, apenas na época de 2002/03, fez 31 jogos, tendo assinado cinco golos e seis assistências.

O melhor jogador português de sempre é #MadeInSporting e completa hoje mais um aniversário! 💚🥳

Parabéns, @Cristiano! 🐐 pic.twitter.com/H6YP0ifQcp — Sporting CP (@SportingCP) February 5, 2024

Também o Manchester United não esqueceu e utilizou as redes sociais para dar os parabéns ao craque português, tendo publicado uma fotografia com a famosa frase «Viva Ronaldo», cântico que os adeptos dos Red Devils cantavam para Cristiano na altura em que brilhava em Inglaterra.

Com a camisola do clube inglês, que representou entre 2003/04 e 2008/09, participou em 346 jogos, marcou 145 golos e fez 64 assistências. Foi no Manchester United que ganhou a primeira Bola de Ouro, em 2008.

A Juventus, clube que representou entre 2018/19 e 2021/22 (nesta última fez apenas um jogo), aproveitou o dia para congratular o avançado português, partilhando um golo de cabeça inesquecível que marcou frente à Sampdoria. Com a camisola da Vecchia Signora fez 134 jogos e foi autor de 101 golos e 22 assistências.

Quem não se podia claramente esquecer desta data, é o clube que representa atualmente e onde continua a deixar todos de boca aberta. Aos 39 anos de idade, o melhor marcador do mundo no ano de 2023, teve direito a uma felicitação por parte do Al Nassr, que além de um bolo de aniversário, relembrou nas redes sociais alguns dos melhores momentos do português. Pelo clube saudita, que representa desde janeiro de 2023, já fez 44 jogos, marcou 38 golos e assinou 13 assistências.

Por fim, mencionar que até à hora da publicação do artigo, o Real Madrid ainda não publicou nas redes sociais qualquer mensagem relativamente ao aniversário do melhor marcador da história do clube, tendo marcado 450 golos em 438 jogos.