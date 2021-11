Cristiano Ronaldo foi o jogador português com melhor pontuação do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, nesta jornada dos campeonatos internacionais.



O avançado do Manchester United teve uma nota ligeiramente superior a Josué, médio do Legia Varsóvia. Anthony Lopes, guarda-redes do Olympique Lyon, completa este pódio de luxo.



Confira o top-10: