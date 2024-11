Esta sexta-feira, o Al Nassr, com Cristiano Ronaldo e Otávio a titulares, venceu o Al Riyadh pela margem mínima, em jogo referente à 10.ª jornada da Liga.

Sadio Mané marcou o único golo da partida, aos 41 minutos, depois de uma assistência de Ghareeb.

Cristiano Ronaldo não tomou gosto ao pé e segue com apenas um golo nos últimos cinco jogos. O português Otávio começou de início, mas foi substituído aos 64 minutos.

Com este resultado, o Al Nassr está em terceiro lugar, com 22 pontos. O Al Riyadh é oitavo, com 14.

De referir que a equipa de Stefano Pioli ainda não sofreu qualquer derrota no campeonato, contando com seis vitórias e quatro empates.