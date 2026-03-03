Não se sabe se Cristiano Ronaldo viajou efetivamente dentro do avião, mas é certo que o Bombardier Global Express XRS associado ao futebolista, uma aeronave avaliada em mais de 70 milhões de euros, saiu da Arábia Saudita na noite de segunda-feira.

Isto acontece horas depois de a Embaixada dos Estados Unidos da América em Riade e outros edifícios terem sido atingidos por drones iranianos, devido ao conflito aberto no Golfo Pérsico.

Ao consultar a plataforma Flightradar24, que reúne informações sobre voos comerciais e privados de todo o mundo, é possível perceber que o avião do internacional português deixou Riade por volta das 20h00 (de Portugal Continental) e aterrou em Madrid, solo espanhol, às 01h30.

Já era um dado adquirido que o próximo jogo de Ronaldo tinha sido adiado. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decretou a suspensão de oito jogos, um deles o Al Wasl (EAU)-Al Nassr, para a Liga dos Campeões Asiáticos 2. O duelo estava agendado para esta quarta-feira.

Além disso, o craque luso tinha saído lesionado da última partida do Al Nassr, diante do Al-Fayha. Continua marcado o jogo de 7 de março para o campeonato saudita, contra o NEOM.