Ronaldo fecha ano de 2025 com 40 golos... aos 40 anos
Capitão da Seleção atinge número redondo com bis no triunfo deste sábado
Capitão da Seleção atinge número redondo com bis no triunfo deste sábado
Cristiano Ronaldo fechou em beleza o ano de 2025. O avançado bisou no triunfo do Al Nassr deste sábado. Com este somatório, Ronaldo termina o ano com 40 golos... aos 40 anos.
O primeiro ano foi apontado no dia 9 de janeiro, quando o avançado fez o gosto ao pé no triunfo frente ao Al Akhdoud por 3-1. De janeiro a junho, que diz respeito à linha temporal da reta final da época 2024/25, Ronaldo anotou 22 golos.
Ora, na presente temporada, 2025/26, o capitão da seleção conta com 18 golos - cinco pela Seleção e 13 com as cores do Al Nassr. No que toca à Liga Saudita, Ronaldo leva 12 golos e está empatado com João Félix como melhores marcadores do campeonato.
Assim, Cristiano, que chegou aos 956 golos na carreira, atinge o número redondo de 40 golos no ano civil de 2025. De forma redundante ou curiosa, chega a este número de 40 golos com... 40 anos.
Ronaldo já reagiu nas redes sociais, com algum humor.