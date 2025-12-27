Cristiano Ronaldo fechou em beleza o ano de 2025. O avançado bisou no triunfo do Al Nassr deste sábado. Com este somatório, Ronaldo termina o ano com 40 golos... aos 40 anos.

O primeiro ano foi apontado no dia 9 de janeiro, quando o avançado fez o gosto ao pé no triunfo frente ao Al Akhdoud por 3-1. De janeiro a junho, que diz respeito à linha temporal da reta final da época 2024/25, Ronaldo anotou 22 golos.

Ora, na presente temporada, 2025/26, o capitão da seleção conta com 18 golos - cinco pela Seleção e 13 com as cores do Al Nassr. No que toca à Liga Saudita, Ronaldo leva 12 golos e está empatado com João Félix como melhores marcadores do campeonato.

Assim, Cristiano, que chegou aos 956 golos na carreira, atinge o número redondo de 40 golos no ano civil de 2025. De forma redundante ou curiosa, chega a este número de 40 golos com... 40 anos.

Ronaldo já reagiu nas redes sociais, com algum humor.