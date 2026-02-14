Cristiano Ronaldo voltou a jogar pelo Al Nassr, depois de dois jogos de ausência. Na visita ao Al Fateh, o português demorou apenas 18 minutos para marcar o primeiro tento certeiro aos 41 anos. O número 962 da carreira.

O avançado, recorde-se, esteve de «greve» contra a gestão da Liga saudita. Tendo, portanto, faltado os últimos dois jogos do Al Nassr.

Pois bem, de regresso ao onze, Ronaldo capitaneou a equipa nesta partida a contar para 22.ª jornada da Liga saudita. A equipa de Jorge Jesus bateu o Al Fateh (1-0), de José Gomes, registando a sétima vitória seguida no campeonato.

O golo de Ronaldo, aos 18 minutos, deu impulso à equipa dos portugueses. Mané arrancou pelo lado esquerdo e serviu Cristiano, que, de primeira, desviou para o primeiro do encontro.

Já no decorrer do segundo tempo o Al Nassr dilatou a vantagem para dois golos, pelos pés de Simakan. Porém, o golo foi anulado por fora-de-jogo de Mané na jogada.

No entanto, o segundo golo do Al Nassr estava mesmo destinado a chegar. E chegou de que maneira! Aiman Yahya recebe a bola, já dentro de área, e com o pé esquerdo atirou um autêntico míssil para o segundo do encontro (2-0).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um triunfo (2-0) do Al Nassr no regresso de Cristiano Ronaldo à competição. O Al Nassr assume, agora, a segunda posição com 52 pontos – a um do líder Al Hilal. O Al Fateh, por sua vez, mantém-se em décimo com 24 pontos.

