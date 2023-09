Arturo Vidal, internacional chileno, veio a público criticar Erik ten Hag pela forma como o treinador neerlandês tratou Cristiano Ronaldo no Manchester United.

«Esse treinador entrou mal no clube. Como é que tiras o Cristiano Ronaldo da equipa? Estes tipos são assim. O Ronaldo era o melhor marcador e ele tira-o. Os carecas são muito complicados», atirou o atual jogador do Athletico Paranaense, durante um direto no seu canal na plataforma Twitch.

E o que tem Arturo Vidal contra os carecas? Aliás, contra os treinadores carecas?

Depois de trocar o Flamengo pelo Athletico Paranaense, o médio de 36 anos fez questão de lamentar a escassa utilização sob o comando técnico de Jorge Sampaoli.

«Sinto-me muito feliz por jogar. Sempre estive preparado, mas tive um treinador que era um perdedor e que não sabia apreciar os seus jogadores», atirou Vidal.