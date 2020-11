A Juventus foi até ao Sul de Itália sem Cristiano Ronaldo e não se deu bem na Campania, ao sair da região com uma igualdade (1-1).

Andrea Pirlo poupou o internacional português e atirou-se ao Benevento com Morata e Dybala na frente de ataque.

O jogo teve um momento simbólico ao minuto 10, que serviu de homenagem a Diego Maradona, e foi 11 minutos depois que a Vecchia Signora chegou ao golo. Um grande passe de Chiesa levou a bola até aos pés de Morata. O espanhol trabalhou bem e disparou para o 1-0.

Treinador por Filippo Inzgahi, o Benevento empatou ainda no primeiro tempo. Gaetano Letizia fez o 1-1 e a Juventus tinha 45 minutos para voltar à vantagem.

Não o conseguiu e isso significa que o Milan, que lidera a Serie A, possa aumentar para seis pontos a diferença para os bianconeri.

Este resultado coloca a Juventus no quinto lugar, num campeonato em que as duas equipas de Milão estão na frente, separadas por três pontos [Milan com 20, mas menos um jogo que o Inter].