Em novo vídeo publicado no YouTube, esta terça-feira, Cristiano Ronaldo aproveitou a visita de Rio Ferdinand, antigo colega no Manchester United, para recordar as épocas no Real Madrid, comentar os finalistas à Bola d’Ouro e analisar o fim de carreira de Pepe e Toni Kroos.

«A partir de uma determinada idade, a longevidade é uma questão de mentalidade, não só física, porque o corpo tem memória. Se o tratares bem durante 15 anos, ele respeita-te. Se vires ténis e Fórmula 1, no final dos 30 ou nos 40 anos começas a perder testosterona. Eu e o Pepe somos bons exemplos, porque nos tratamos bem. Ele foi muito profissional», referiu o capitão da Seleção Nacional.

Quanto à reforma de Toni Kroos, Ronaldo revelou-se pouco surpreso.

«É a forma como ele vê o futebol e a vida. Não sabemos o que se passa fora do futebol e devemos respeitar. Não somos todos iguais e respeito-o, porque é aquela pessoa que diz “vou fazer algo” e fá-lo. Se me perguntarem se ele poderia jogar mais alguns anos, direi que sim, mas poderá haver outras questões, ou ele estar cansado do futebol», argumentou.

Questionado sobre a motivação renovada a cada época, o avançado do Al Nassr apontou ao «entusiasmo».

«Se não o tiveres…É esse entusiasmo que me motiva para continuar a marcar golos», acrescentou.

Recuando às épocas em Madrid, Cristiano Ronaldo salientou a «pressão» sentida aquando da transferência do Manchester United.

«Fui o jogador mais caro de sempre [do Real Madrid] e havia pressão, mas sempre acreditei em mim. A adaptação foi difícil, porque era um país diferente, tinha 24 anos e ainda era novo, mas permaneci positivo. Quando cheguei, disse que faria história. Adoro provar que as pessoas estão erradas. Ganhei troféus, tudo, sou o recordista de golos do clube e foi um prazer jogar nove épocas no Real Madrid. Adorei estar lá», relatou.

E CR7 permanece atento à atualidade dos «Merengues», depois de uma época de sucesso, com a conquista da La Liga, Supertaça de Espanha e Liga dos Campeões.

«Estão muito bem, é o tipo de equipa que não quebra com a pressão. Dizem que têm sorte na Champions, mas eles preparam-se para esses momentos. O Santiago Bernabéu tem uma aura diferente e as outras equipas não aguentam a pressão. Para mim, o Real Madrid é o melhor clube de sempre. O Mbappé foi para lá agora e continuarão fortes», atirou.

Por fim, e desafiado por Ferdinand a elencar os favoritos à Bola de Ouro, Ronaldo não guarda dúvidas.

«Mbappé poderá ser o próximo vencedor, assim como Haaland, Bellingham, Lamine Yamal. Esta nova geração tem muito potencial», concluiu.

Ainda que a companhia de Cristiano Ronaldo tenha sugerido Vinicius Jr., do Real Madrid, o avançado não alterou a lista.