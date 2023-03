Depois de representar a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo deslocou-se a Madrid antes de voltar ao trabalho no Al Nassr da Arábia Saudita.

O jogador português decidiu ir jantar fora com Georgina Rodríguez e provocou agitação à porta do restaurante na capital espanhola, surgindo ao volante do exclusivo Bugatti Centodieci.

Foram produzidos apenas 10 Centodieci no Mundo e Cristiano Ronaldo é proprietário de um desses veículos, avaliados em oito milhões de euros.

