Depois de uma semana ao serviço da Seleção Nacional, em Portugal, Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira aos treinos do Al Nassr e apareceu com um novo visual. De cabelo cortado, o capitão português chamou a atenção das câmaras.

Nas redes sociais, os holofotes também se viraram para CR7 e os fãs mostraram-se agradados e nostálgicos com a mudança de corte de cabelo.

Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, mostrou-se satisfeita com o novo look do parceiro e publicou uma fotografia de ambos com um emoji de um coração.