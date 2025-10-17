Cristiano Ronaldo
Há 55 min
VÍDEO: Ronaldo surpreende com mudança de visual e recebe aprovação de Georgina
Capitão português cortou o cabelo e noiva partilhou uma fotografia de ambos
TB
Capitão português cortou o cabelo e noiva partilhou uma fotografia de ambos
TB
Depois de uma semana ao serviço da Seleção Nacional, em Portugal, Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira aos treinos do Al Nassr e apareceu com um novo visual. De cabelo cortado, o capitão português chamou a atenção das câmaras.
Nas redes sociais, os holofotes também se viraram para CR7 e os fãs mostraram-se agradados e nostálgicos com a mudança de corte de cabelo.
Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, mostrou-se satisfeita com o novo look do parceiro e publicou uma fotografia de ambos com um emoji de um coração.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo got himself a brand new haircut! ✨ pic.twitter.com/0Tc8jJEZ19— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS