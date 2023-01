Eric Cantona glória do Manchester United que vestiu a camisola com o mesmo número 7 de Cristiano Ronaldo, considerou que o avançado português ainda não assimilou que já está perto dos 38 anos e que está em fase de negação.

«Há dois tipos de jogadores no final da carreira. Eu decidi retirar-me cedo [n.d.r.: 31 anos] e isso é uma coisa. E há os que querem jogar até aos 40 anos e aí há dois tipos: os que querem fazer todos os jogos porque pensam que têm 25 anos e os que percebem que já não têm 25 anos, que estão lá para ajudar os jovens jogadores e que sabem que não vão jogar sempre», disse o antigo avançado francês em entrevista ao Manchester Evening News.

«O Ibrahimovic faz isso no Milan, o Giggs ou o Maldini também o faziam. Mas penso que o Ronaldo não percebeu - e ainda não percebe - que já não tem 25 anos. Ele está mais velho e devia perceber isso em vez de ficar insatisfeito por fazer alguns jogos: 'Ok, eu já não tenho 25 anos, não posso jogar sempre, mas vou ajudar os jovens jogadores e aceitar a minha situação'», referiu.

Cantona disse ainda que deve fazer parte da condição humana aceitar-se a idade e estabeleceu um paralelismo entre o fim da carreira e o fim da vida. «Temos de aceitar [a passagem do tempo] em tudo o que fazemos. Não apenas no futebol. Em tudo. Eu não consigo correr tão depressa como quando tinha 30 anos e tenho de aceitar isso. Tenho de aceitar que um dia vou morrer. É difícil aceitar, mas temos de o fazer. E o fim da carreira é como morrer. É um pouco isso. (...) Nós conseguimos cantar até aos 80 anos, podemos representar até aos 80 anos, mas os futebolistas ou outros desportistas sabem que depois dos 30, 33 anos, torna-se fisicamente mais difícil a cada dia que passa. Há que aceitar isso e ou retiras-te ou dizes que vais ajudar as novas gerações», concluiu.