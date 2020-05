Carlo Ancelotti treinou o Real Madrid entre 2013 e 2015, período durante o qual trabalhou com Cristiano Ronaldo. Em conversa com o ex-internacional inglês Jamier Carragher para a Sky Sports, o agora técnico do Everton falou sobre o craque português e de que forma procurou que ele se sentisse confortável com as ideias de jogo que levou para a equipa espanhola.

«Não é preciso construir uma equipa à volta de Cristiano Ronaldo. Há que deixá-lo, tal como disse com Zidane, o mais confortável possível em campo. Não devemos ter uma abordagem defensiva rígida com estes jogadores, porque eles estão mais envolvidos na manobra ofensiva. Há outros jogadores que têm de estar mais envolvidos na parte defensiva. Claro que têm de trabalhar todos juntos, porque a equipa é o mais importante, mas a avançados como Ronaldo, que são capazes de marcar em todos os jogos, não se deve dar muita informação sobre o que devem fazer defensivamente», disse.

O técnico italiano recordou ainda os dois anos em Madrid, durante os quais levou o merengues à conquista da tão ambicionada décima Liga dos Campeões, em 2014 no Estádio da Luz. «Quando eu cheguei, a equipa vinha de alguns problemas nos últimos anos e o facto de não ganharem a Liga dos Campeões há 12 anos tornou-se uma obsessão para o Real Madrid. Tive sorte por tê-la conquistado no primeiro ano.»