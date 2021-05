Tiago Tomás recusou a possibilidade de assumir a camisola 7 do Sporting no início da presente temporada.

A história é contada pelo jornal espanhol AS, que escreveu um artigo sobre o jovem avançado leonino, no qual inclui declarações do pai do jogador e do empresário, Carlos Gonçalves.

A reportagem começa logo com essa revelação, de que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, ofereceu o “7 de Ronaldo” a Tiago Tomás, mas este preferiu recusar, devido à pressão que isso representaria. «Escolho o 19. O primeiro de todos os noves», terá respondido o avançado, que não prestou declarações à publicação espanhola, ainda que tenha tirado fotografias junto ao Tejo.

De recordar que Tiago Tomás estreou-se pela equipa principal do Sporting com o nome de Ronaldo nas costas. O Sporting decidiu homenagear algumas lendas do clube nesse jogo com o Gil Vicente, disputado em julho do ano passado, e o jovem avançado ficou com a homenagem ao agora jogador da Juventus.

Tiago Tomás era então o número 52 do Sporting, mas esta época preferiu então o 19, apesar da oferta do 7, que mais tarde foi assumido por Bruno Tabata, contratado ao Portimonense.

O empresário do jovem avançado defende que «não é justo comparar alguém de 18 anos a Ronaldo». «O Tiago Tomás é o TT», acrescenta.

«A força mental é que marca a diferença no caso do TT. E tem muita capacidade de trabalho. Quer sempre mais, e mais, e mais… Tecnicamente também é muito bom, é forte, ataca bem o espaço, define bem», detalha.

Relativamente a uma possível saída, Carlos Gonçalves diz que «não deve precipitar-se». «Ele ainda tem coisas a fazer em Portugal, mas o mercado é que fala», adverte.