Cristiano Ronaldo esteve segunda-feira no Estádio do Nacional, na Choupana, para fazer um treino no relvado com bola. O capitão da Seleção Nacional sentia que o trabalho em casa não era suficiente, estava provavelmente com saudades do cheiro da relva e por isso fez uma sessão de trabalho com bola.

A acompanhá-lo esteve o filho Cristianinho e mais duas pessoas da confiança do jogador da Juventus, que o ajudaram a fazer o treino. Refira-se que esta sessão partiu da iniciativa de Ronaldo, que contactou o Nacional para pedir para utilizar o relvado, pedido que foi imediatamente aceite.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, é antigo atleta das camadas jovens do Nacional, mantém uma colaboração estreita com o clube, dá nome ao torneio internacional de pré-época e dá nome ao Centro de Treinos. No fim, e pelo que é possível ver nas fotografias, o capitão da Seleção Nacional ainda esteve à conversa com o presidente Rui Alves.