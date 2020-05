Georgina Rodríguez anunciou nesta segunda-feira a doação de 20 mil máscaras, em parceria com a marca Bella Canvas, a duas instituições espanholas: Nuevo Futuro, que trabalha com jovens desfavorecidos, e Fundación Esfera, que luta pela inclusão de pessoas com incapacidade intelectual.



«Utilizar máscara é um ato fundamental para nos protegermos contra a propagação da covid-19. Podemos reduzir o número de afetados por esta pandemia e salvar o Mundo com um ato tão simples como é o de nos cobrirmos», salientou a companheira de Cristiano Ronaldo.