Sonhar não custa e quem não tenta, certamente não consegue. É este o espírito do Coyotes Tlaxcala, clube do terceiro escalão mexicano, que, quando estava a anunciar os reforços nas redes sociais acrescentou um nome (e uma cara) bem conhecidos do futebol mundial: Cristiano Ronaldo.

«Já viste que bem ficarias com a camisola dos Coyotes, meu comandante Cristiano Ronaldo? Diz à Juventus para nos atender o telefone...», escreveu o clube na legenda da foto em que o jogador português aparece realmente com a camisola dos Coyotes.