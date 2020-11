Cristiano Ronaldo teve, finalmente, um resultado negativo no teste à covid-19 na última sexta-feira, foi convocado para o jogo deste domingo de imediato e bisou na vitória sobre o Spezia, fazendo o primeiro golo três minutos depois de entrar em campo.

No final do jogo, o português foi chamado a falar na flash-interview, depois deste regresso em grande, e fez questão de deixar uma mensagem muito clara e cheia de confiança. «Cristiano is back», atira Ronaldo, o que significa «o Cristiano está de volta». «isso é o mais importante», completou.