Esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para parabenizar a parceira Georgina Rodríguez no dia do 31.º aniversário.

«Para a mãe, companheira, amiga, à minha esposa... Feliz aniversário, amor. A tua luz ilumina-nos e o teu amor contagia-nos», escreveu o internacional português, acompanhado por uma fotografia do casal.

De recordar que Cristiano tem cinco filhos, sendo que apenas dois são da relação com Georgina. O casal está juntos desde 2016.