Cristiano Ronaldo é um dos maiores ícones do futebol mundial. Aos 39 anos, o avançado português chegou aos 900 golos na carreira, mas tal poderia não ter acontecido, segundo confessou Costinha.

Em entrevista à ESPN, o antigo internacional português revelou que CR7 pensava terminar a carreira aos 30 anos.

«Eu recordo-me dele desde muito novo. Estreou-se contra o Cazaquistão em 2003. Na altura, a única coisa que eu estranhei era que ele dizia que aos 30 anos queria abandonar o futebol. Mas percebia-se rapidamente que era impossível isso acontecer, tal era o nível de perfeição que ele ia buscar em qualquer situação que lhe aparecesse à frente», começou por dizer o antigo jogador e treinador.

«Ele disse-me: “Costa, vou jogar até aos 30 e depois vou fazer algo diferente". Eu pensei que era difícil. “É muito difícil que isso vá acontecer contigo, pela tua forma de ser". E passaram dez anos (do que ele dizia) e ele continua a jogar tanto e bem», apontou.

Na continuidade da conversa, Costinha falou ainda sobre como era Cristiano antes, durante e depois dos treinos, alguém claramente diferente do habitual.

«Por exemplo, ele era um atleta que, antes do treino, eu lembro-me de ir várias vezes com ele ao ginásio. Eu não fazia ginásio, ele fazia. Depois, no treino, queria testar o seu nível de força. Imaginemos que ele fazia um treino de força com o Fernando Couto, que era um jogador duro, um defesa que era difícil de se passar. Ele ia testar aquilo que fez no ginásio para saber se em termos físicos conseguia aguentar uma carga de ombro, conseguia jogar no corpo a corpo com o jogador mais forte».

Por fim, Costinha foi questionado sobre a possibilidade de CR7 chegar aos 1000 golos na carreira, algo que não duvidou ser possível de acontecer.

«Depende daquilo que acontecer no futuro. Se vai querer continuar a jogar. Depende de muitos fatores. Agora, se tiver a oportunidade, vai tentar e conseguir fazê-lo. Não tenho qualquer tipo de dúvidas», concluiu.